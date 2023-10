Vila Franca de Xira vai produzir geleia de vinho tinto para barrar no pão

Uma brincadeira que se tornou num fenómeno: a geleia de vinho tinto Encostas de Xira vai mesmo ser produzida em larga escala por produtores artesanais do concelho, sob autorização do município de Vila Franca de Xira, e até já há preços para começar a ser comercializada.

Lançada inicialmente como complemento no lançamento do Encostas de Xira Syrah, a geleia rapidamente se revelou um sucesso e nos últimos meses levou a uma elevada procura na loja dos vinhos do município e no posto de turismo. Por esse motivo o executivo decidiu permitir a produção em maior número da geleia de vinho tinto, tendo contactado produtores artesanais do concelho nesse sentido. O objectivo é ter o doce pronto e nas prateleiras a tempo do Natal.

O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, considera que a geleia de vinho tinto permite diversificar o portfólio de produtos da marca Encostas de Xira, contribuindo para a sua afirmação local e regional. A proposta de criação da geleia foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara, tendo também sido aprovados os preços finais de venda ao público: 1,50 euros o frasco de 41ml; 4 euros o frasco de 138ml e seis euros o frasco de 250ml.

O Vinho Encostas de Xira, de produção totalmente municipal, tem dado nas vistas nos últimos anos e conquistado diversos prémios. A produção de vinho da Quinta de Subserra, em São João dos Montes, tem cinco variedades: “Blends” Encostas de Xira Branco e Encostas de Xira Tinto, assim como as monocastas Encostas de Xira Arinto, Touriga Nacional e Syrah. Entretanto surgiu também a variedade Rosé.