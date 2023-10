ErasmusDays 2023 da Escola Profissional do Vale do Tejo

A Escola Profissional do Vale do Tejo acolheu oito estudantes dinamarqueses de gastronomia, que contactaram com a realidade do ensino profissional em Portugal.

Na iniciativa, no âmbito do Erasmus+, os participantes contactaram com entidades locais, produtos e ingredientes e métodos de confecção diferentes.

A 4.ª edição do evento #ErasmusDays na Escola Profissional do Vale do Tejo (EPVT) decorreu a 9 de Outubro. “Let’s talk about Erasmus: Talent Academy” foi o tema do #ErasmusDays 2023 e focou-se na experiência Erasmus de um parceiro europeu em Portugal. A iniciativa, que decorre entre 9 e14 de Outubro consiste em diferentes actividades, promovidas pelas instituições beneficiárias do programa Erasmus, em vários países.

A escola acolheu oito estudantes dinamarqueses de gastronomia, em diferentes especializações, durante uma semana, que vieram aprender mais sobre produtos locais e métodos de produção. Na semana de 16 a 20 de Outubro, a EPVT acolhe outros oito alunos, da mesma área de formação. No evento deste ano, o foco foi a parceria com a escola dinamarquesa Kold Kollege (de Odense) e os alunos e professores acompanhantes partilharam os seus testemunhos sobre o projecto Talent Academy e a sua experiência Erasmus em Portugal. Esta partilha veio enriquecer a comunidade da escola, pois deu a conhecer um pouco mais sobre o sistema educativo dinamarquês e mostrou o real impacto da participação neste tipo de projectos.

Os participantes dinamarqueses, além do contacto com entidades locais, produtos e ingredientes e métodos de confecção diferentes, ficaram a conhecer o ensino profissional em Portugal e a Formação em Contexto de Trabalho que os alunos da EPVT têm através do programa Erasmus. Os formandos realizam formação em restaurantes parceiros da escola, nomeadamente: Amassa, Eva – Pecado Natural, Dois Petiscos, Sem Pressa, Digusto e Ó Blacão, tendo também um dia de serviço no restaurante pedagógico da EPVT, o Claustrum.

A Escola Profissional do Vale do Tejo realiza mobilidades ao abrigo do programa Erasmus+ há 10 anos e é detentora da Acreditação Erasmus EFP 2021-2027, pela sua execução de projectos Erasmus+ com impacto e qualidade reconhecidas.