Exposição “O Caminho dos Santos” na Igreja da Misericórdia em Santarém

A exposição “O Caminho dos Santos”, do escultor Paulo Neves, vai estar em Santaém, na Igreja da Misericórdia, de terça-feira de 31 de Outubro, véspera de dia de Todos-os-Santos, até 31 de Janeiro do próximo ano.

A responsabilidade da exposição é da Santa Casa da Misericórdia de Santarém que, através da iniciativa pretende dar continuidade ao seu programa de apoio à Arte Contemporânea, que considera essencial ao aprofundamento do espírito humano, num diálogo com o seu rico património histórico-artístico.

“O Caminho dos Santos” é uma produção de Paulo Neves, que interpreta, na madeira, o percurso pessoal de aperfeiçoamento, que designamos por Santidade (razão pela qual, também, se associou à peregrinação dos Caminhos de Santiago).

A itinerância da exposição iniciou-se no Seminário Mayor de Santiago de Compostela, em 2022, tendo, depois, passado elas dioceses de Aveiro e Porto (Igreja dos Clérigos). Paulo Neves tem sido reconhecido, ultimamente, por ter produzido o mobiliário litúrgico da Via Sacra da (Jornada Mundial da Juventude) JMJ.2023, no Parque Eduardo VII, com a presença do Papa Francisco - concretamente, a sua cadeira e o ambão das leituras.