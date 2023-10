Feira de Santa Iria em Tomar mantém dinâmica e atractividade de sempre

A inauguração da Feira de Santa Iria em Tomar decorreu a 13 de Outubro, no mercado municipal, com a tradicional visita do executivo, presidente da assembleia municipal, Hugo Costa, e vários autarcas e entidades do concelho nomeadamente directores dos agrupamentos escolares. A visita durou pouco mais de uma hora sendo que a comitiva fez questão de cumprimentar os feirantes desejando-lhes boas vendas. Uma das curiosidades mais marcantes ao longo do percurso foi o facto de muitos dos expositores desejarem, entre risos e abraços, “muita sorte” ao novo presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS), que substituiu Anabela Freitas e vai liderar os destinos da autarquia nos próximos dois anos.

A edição deste ano tem um novo local para visitar: o mural em representação da Feira de Santa Iria, que está exposto no mercado municipal, feito por cerca de duas centenas de crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo do Agrupamento de Escola Nuno Santa Maria, do Agrupamento de Escolas Templários de Tomar, do Jardim-Escola João de Deus e do Jardim de Infância A Quinta dos Encantos. Sob a orientação de Lucy Jackson, retrataram a essência da feira desde a procissão onde acontece o lançar das pétalas ao rio, as castanhas, farturas, Feira das Passas, algodão doce e os divertimentos.

A Feira de Santa Iria é uma das mais antigas da região e teve um papel preponderante no passado para garantir o abastecimento da população de produtos e materiais a que não conseguia aceder de outra forma. Hoje é completamente diferente o seu peso comercial, mas continua a ser um marco no calendário dos tomarenses. Também por isso o objectivo do município tem sido de a adaptar aos tempos actuais, quer na programação, quer na localização das diversas valências. O recinto do mercado vai acolher o parque de diversões e as tasquinhas; no passadiço junto à Casa dos Cubos vão estar os espaços de gastronomia e associativismo; na Rua dos Arcos o comércio em geral; no estacionamento lateral do Palácio da Justiça, a nascente, a Feira das Passas; por trás do tribunal, artesanato; em frente, automóveis e máquinas agrícolas; e na ampla praça da Várzea Grande, além do palco principal, os produtos locais e regionais, street food e bares das colectividades. A feira decorre até 22 de Outubro.