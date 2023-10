Novobanco apresenta soluções na Decorhotel 2023

O banco tem um stand com equipas preparadas para apoiar as empresas expositoras e visitantes e esclarecer as dúvidas relativamente à oferta que o banco tem disponível.

O Novobanco é o patrocinador bancário exclusivo da Decorhotel 2023, que vai decorrer na FIL em Lisboa entre os dias 26 e 28, apresentando soluções específicas de apoio ao sector hoteleiro. Esta é a única feira realizada em Portugal dedicada às empresas que fornecem e apoiam este sector de actividade, ajudando à sua modernização e consequente reforço da sua competitividade.

O Novobanco informa que tem um stand onde podem ser contactadas as equipas do banco nas áreas de gerentes de empresas e gestores de negócios, apoiando as empresas expositoras e visitantes e esclarecendo as suas dúvidas relativamente à oferta específica que o banco tem disponível.

“A aposta do Novobanco em ter ofertas ajustadas a cada sector, passa, no caso do turismo, por ter soluções que respondam às necessidades não só de construção de novos empreendimentos, mas também ajustadas à adaptação e reabilitação de espaços turísticos e actividades complementares”, explica o banco. “As Empresas sabem que, como sempre, podem contar com o Novobanco ao seu lado, para concretizar mais projectos de sucesso e potenciar ainda mais o seu crescimento e sustentabilidade”, acrescenta.

O novobanco é o 4º maior banco a atuar no mercado nacional, com 1,5 milhões de clientes, activos de 46 mil milhões de euros e 9,6% de quota de mercado em 2022. Tem 257 balcões e 20 centros de empresas, cobrindo todo o país.