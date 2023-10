Ecoresort L'École foi inaugurado e vai começar a receber clientes

VFoi inaugurado na aldeia de Água Travessa, Abrantes, o Ecoresort L’École, um empreendimento de Delphine Gerardo e Sérgio Santos, que é apresentado como um verdadeiro paraíso de tranquilidade e sustentabilidade.

No acto, que decorreu a 13 de Outubro, estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Valamatos, o presidente da Junta de Freguesia de Bemposta, a vice-presidente do Turismo do Centro, Anabela Freitas e outros convidados, entre os quais o pároco Luíz Cláudio.

O Ecoresort L' École fica numa zona de belas paisagens e, segundo os promotores, abre as suas portas para proporcionar uma experiência única e inigualável aos seus hóspedes. O empreendimento reflecte também o seu compromisso inabalável com a preservação do meio ambiente, promovendo o turismo sustentável e responsável.

O L’École oferece uma ampla gama de comodidades e experiências para todos os gostos, incluido “Vilas" charmosas onde se pode desfrutar de um ambiente de paz. Cada espaço foi concebido com atenção aos detalhes para proporcionar conforto e tranquilidade. Os hóspedes poderão também desfrutar de passeios de moto, caminhadas, actividades desportivas, piscina e boa gastronomia numa fusão da riqueza culinária local com ingredientes frescos e sustentáveis. O L’École está também preparado para receber eventos de empresas ou festas familiares.

“Este projecto é o resultado de anos de dedicação e paixão, estando preparado para receber os primeiros hóspedes e proporcionar-lhes uma estadia inesquecível, em harmonia com a natureza. Venha visitar o nosso Ecoresort e descubra o melhor que Portugal tem para oferecer em termos de beleza natural, tranquilidade e sustentabilidade”, sublinham Delphine Gerardo e Sérgio Santos.