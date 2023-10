Escola Profissional de Rio Maior distingue alunos com comportamento exemplar

A sessão solene do Dia do Diploma, inserida nas comemorações do 31º aniversário da Escola Profissional de Rio Maior (EPRM), distinguiu pela primeira vez os alunos com comportamento exemplar e valor pessoal e social digno de reconhecimento.

A cerimónia decorreu na sexta-feira, 20 de Outubro, no Cine-Teatro da cidade. Bruno Batista, Inês Costa, Íris Gonçalves, José Morais, Rafael Silva, Sara Costa e Vittalli Meheden são os alunos que figuram do Quadro de Valores e Atitudes da Escola.

Foram também entregues prémios de mérito empresarial aos melhores alunos que completaram o seu ciclo de formação no ano lectivo transacto, dos cursos profissionais Técnico de Manutenção Industrial e Eletromecânica; Eletrónica, Automação e Instrumentação; e Técnico de Turismo Ambiental e Rural, num total de 1.750 euros, suportados pelas empresas parceiras da EPRM.

O director pedagógico da Escola Profissional de Rio Maior, João União, pediu aos alunos para levarem consigo e transmitirem os princípios e valores fomentados na escola, nomeadamente, trabalho, determinação, resiliência e pro-actividade. "Procurem ser mais-valias para as entidades”, sublinhou.

João União deixou ainda a garantia que tudo fará para reequipar a EPRM "com os recursos materiais e digitais necessários para promover uma formação de excelência, alinhada com as necessidades do mercado de trabalho regional e até nacional”, revelando que até final do ano espera ver substituído o parque informático, os painéis interactivos e os simuladores de soldadura.

A Escola Profissional de Rio Maior cresceu 35 por cento em número de alunos desde 2020, tendo mais de duas centenas a frequentar a sua vasta oferta. Em Dezembro de 2022 viu aprovada a sua candidatura a Centro Tecnológico Especializado na área industrial, no valor de quase 1,5 milhões de euros, financiados a 100 por cento pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).