Aqui é Bom | Supermercados, é o supermercado que todos querem ter à porta

Pedro Matos aposta no comércio de proximidade, com mais frequência de visita, cujo objectivo é a aquisição de produtos frescos.

Equipa do supermercado Aqui é Bom garante qualidade e simpatia no atendimento aos clientes. fotoDR

A primeira loja Aqui é Bom | Supermercados abriu em Julho, na Portela das Padeiras, em Santarém, assumindo o compromisso da qualidade, proximidade e satisfação dos clientes.

Dos produtos disponíveis destacam-se os artigos frescos, como frutas e legumes, pastelaria e pão e o peixe fresco que aos sábados sai para a mesa das famílias. O Aqui é Bom | Supermercados está aberto todos os dias das 07h30 às 21h00.

A criação de postos de trabalho foi uma das apostas de Pedro Matos, desde o atendimento ao cliente, gestão de stocks e logística, caixa e gestão financeira.

Pedro Matos explica o que faz diariamente para responder às solicitações dos clientes. “Actualmente as pessoas procuram compras de proximidade, com mais frequência de visita, de forma a terem a maior frescura possível nos produtos. O Aqui é Bom | Supermercados pretende ser o parceiro que dá a melhor resposta a esse desejo”, refere.

O Aqui é Bom | Supermercados é também fornecido pela Fresco Puro, empresa dedicada à comercialização grossista de produtos alimentares, nomeadamente frutas e hortícolas. No topo de vendas do Aqui é Bom | Supermercados estão o pão caseiro, frutas, hortícolas, queijos, enchidos e vinhos.

“A Frutaria da Clara foi a marca que, durante uma década e neste espaço, serviu os clientes da melhor maneira que lhe foi possível. Foi geradora de relações de proximidade inquestionáveis. E, para nós, é uma responsabilidade dar continuidade a essa excelente relação que criou com os clientes. Sentimos a obrigação de manter e de melhorar, sempre, esta valia. Na vida, nada é igual, tudo é diferente. Por isso temos os nossos conceitos. Mudámos o layout e procurámos uma abordagem para a organização que julgamos mais funcional. No entanto, caso se perceba que a operacionalidade poderá ser melhorada, ajustaremos. Nada é estanque diz Pedro Matos.