Concurso para concessão do Mercado Municipal de Santarém prorrogado

O prazo para entrega de propostas no âmbito do concurso para concessão da exploração e gestão do Mercado Municipal de Santarém foi prolongado pela Câmara de Santarém até dia 12 de Novembro, anunciou a autarquia. Os potenciais interessados em apresentar proposta podem realizar uma visita ao espaço a concessionar, na segunda-feira, 30 de Outubro, pelas 15h00, com encontro marcado no Mercado Municipal de Santarém.

A concessão a concurso abrange 27 lojas, 36 bancas e 4 praças e áreas técnicas e de serviço, sendo equacionada a instalação de esplanadas na área exterior do mercado. A adjudicação será feita segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade multifator, tendo em avaliação os fatores preço e proposta de modelo de exploração e gestão, sendo o valor base de 3.500 mensais mais IVA, por um prazo de vigência de 20 anos, com um ano de carência.

A autarquia afirma que o objectivo é que o Mercado Municipal de Santarém se torne num espaço moderno e funcional, com espaços diferenciados e oferta lúdico recreativa, destinado a ser vivido diariamente pela população e visitantes. Daí ter optado por “um modelo de gestão, em que a sua exploração seja objecto de concessão a uma entidade que desenvolva essa actividade de forma permanente, coerente e integrada, com vista ao sucesso do seu funcionamento”.