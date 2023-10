Suiniculturas na Coutada Velha notificadas para cessarem actividade

A Câmara Municipal de Benavente diz que os proprietários das suiniculturas existentes na zona sul da Coutada Velha já foram notificados para encerrarem as explorações. A partir de Fevereiro de 2024 as pecuárias têm de estar fechadas senão as licenças são caçadas pelas autoridades competentes. Um dos proprietários manifestou interesse em encerrar a actividade e não optou pela deslocalização, segundo informação prestada pelo arquitecto da câmara.

Em reunião do executivo municipal foram aprovados os limites de novas áreas de execução que se destinam a actividades económicas de vária ordem. Em comum têm o facto de terem de desenvolver a sua actividade tendo em conta a eficiência energética e adaptação às alterações climáticas. “São solos para urbanizar e que não estão dotados de todas as infraestruturas necessárias. Podemos nesta área criar pólos de biodiversidade e a operação urbanística tem de ter já em conta a retenção das águas, o encaminhamento das águas, a criação de bacias de retenção, entre outros”, explicou o arquitecto do município.

As novas áreas de execução situam-se na freguesia de Benavente e o objectivo é que dentro de cinco anos já todas tenham licenças emitidas e que estejam em construção ou até já construídas. As áreas de execução foram submetidas a discussão pública e uma será remetida para aprovação da Assembleia Municipal de Benavente porque o requerente é a própria autarquia.