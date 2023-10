McDonald’s da região entregam 17 bolsas de estudo a colaboradores

Os restaurantes McDonald’s da zona ribatejana – Santarém, Torres Novas, Porto Alto, Vila Franca de Xira, Alverca e Póvoa de Santa Iria – e do Carregado atribuíram 17 bolsas de estudo a colaboradores: oito das quais atribuídas no âmbito do ‘UP’ - Programa Nacional de Bolsas de Estudo da McDonald’s e outras nove bolsas atribuídas por iniciativa de Maria Emília Santos e Ana Margarida Teixeira, franquiadas destes restaurantes. As 17 bolsas resultam num investimento total superior a 15 mil euros.

A 4ª edição do Projeto ‘UP’ - Programa Nacional de Bolsas de Estudo da McDonald’s Portugal, que arranca em Outubro, vê este ano duplicar o valor atribuído por bolsa de estudo para os 1.000 euros por ano lectivo.

Desde 2020, a McDonald’s atribui anualmente cerca de 200 bolsas de estudo – no mínimo uma por restaurante - a nível nacional, num investimento que já superou o meio milhão de euros. Para além deste número, muitos franquiados atribuem, localmente, bolsas de estudo de forma complementar a este programa nacional da McDonald’s. No conjunto, são mais de 250 as bolsas de estudo atribuídas entre McDonald’s Portugal e franquiados.

Através do Programa Nacional de Bolsas de Estudo, a McDonald’s Portugal tem como objectivo apoiar financeiramente os seus colaboradores, incentivando-os a ingressar ou a concluir o Ensino Superior, contribuindo, assim, para o seu desenvolvimento pessoal e profissional.

No conjunto dos oito restaurantes McDonald’s da região ribatejana e do Carregado, mais de metade dos 415 colaboradores têm menos de 25 anos, procurando a McDonald’s apoiar e incentivar estes jovens a concluírem os seus estudos com o propósito de os ajudar a construir o seu futuro.

E com este compromisso, a par das bolsas atribuídas no âmbito do Programa Nacional, foram atribuídas mais nove bolsas a colaboradores McDonald’s da região, reforçando a aposta das franquiadas no desenvolvimento pessoal do seu talento interno.

A atribuição de bolsas de estudo a colaboradores junta-se à preocupação da marca em proporcionar horários flexíveis como forma de priorizar o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional das suas equipas, contribuindo, assim, e designadamente, para a continuidade dos estudos e das actividades académicas.