“A Trela Amarela” cria campo de treino para cães e donos fortalecerem a sua relação

O hotel para cães e gatos “A Trela Amarela” abriu um campo de treino para ensinar desde cachorros (4 meses) a adultos, através da técnica do reforço positivo. O serviço funciona com as aulas de grupo, em que aprendem a obediência básica como estar sentado ao pé do dono, ficar à espera e passear sem puxar a trela; e as aulas individualizadas para mudanças comportamentais, como transtornos compulsivos, agressividade, medo, ansiedade por separação do dono ou outras situações que necessitam de uma avaliação específica pela treinadora Sofia Pereira.

O campo de treino está inserido no novo espaço do hotel, localizado a poucos metros da sede, no número 35 da Rua da Folha, na aldeia de Secorio, concelho de Santarém. As aulas de grupo são aos sábados de manhã na presença dos donos e as aulas individualizadas consoante a sua disponibilidade, sendo que para estas últimas os donos preenchem um questionário sobre o animal e são entrevistados, para que o plano de treino seja adequado ao problema e ao perfil do animal.

Joana Vilela, dona do hotel, explica que os treinos são uma mais-valia porque é importante que os cães estejam bem-educados para poderem acompanhar os tutores em saídas cada vez mais assíduas, como já acontece em alguns países europeus. A treinadora, Sofia Pereira, acrescenta que “o treino também é um ensinamento para os donos”, que devem dar continuidade ao trabalho desenvolvido no campo de treino.

"A Trela Amarela" ampliou as instalações em 2021, tendo a nova unidade cerca de um hectare vedado onde os cães podem brincar livremente com os seus dois cuidadores a tempo inteiro. A capacidade dos quartos triplicou para os cães, de 6 para 20, e mais que duplicou para os gatos, de 4 para 10. Os cães estão no novo espaço e os gatos permanecem no edifício-sede para melhor conforto de ambas as partes. “A Trela Amarela” dispõe ainda do serviço de tosquias e banhos e de petsitting.