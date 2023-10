Novo banco reforça compromisso que mantém com tecido empresarial nacional

O novobanco volta a marcar presença na Gala PME Excelência congratulando as melhores Pequenas e Médias Empresas (PME) do país e reforçando o compromisso que mantém com o tecido empresarial nacional. A iniciativa realiza-se esta terça-feira, 31 de Outubro, no Europarque, em Santa Maria da Feira (distrito de Aveiro), e será ponto de encontro para celebrar com as empresas distinguidas em reconhecimento do seu desempenho económico de topo e da sua solidez financeira.

O novobanco considera que ser PME Excelência é, para as empresas que obtêm o estatuto, um cartão de visita com um cariz da mais elevada distinção, seja junto dos seus pares, pela confiança que cria, facilitando as relações do negócio, seja junto da banca através do acesso a condições mais favoráveis na obtenção de financiamento.

A atribuição do estatuto PME Excelência resulta de um processo de selecção efectuado pelo IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação - e pelo Turismo de Portugal, com base no universo das empresas que apresentaram e obtiveram a sua candidatura ao estatuto PME Líder 2023, com o apoio de um banco. O novobanco mantém o seu apoio a todas as PME Excelência e a todas as PME Líder e convida todas as empresas, que sejam elegíveis e ainda não o tenham feito, a apresentar a sua candidatura ao Estatuto PME Líder’23 com o apoio do novobanco, bastando para isso contactar um dos seus gestores de negócios ou gerentes de empresas.