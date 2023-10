Novobanco reforça apoio ao sector da metalomecânica na Expometal

O novobanco vai ser o patrocinador bancário exclusivo da EXPOMETAL 2023 que vai realizar-se de 2 a 4 de Novembro, na EXPOSALÃO da Batalha. O certame vai reunir as empresas que fornecem a indústria para a metalomecânica a nível mundial. Segundo o novobanco, o sector da metalomecânica constitui um dos grandes motores da economia nacional e teve em 2021 e 2022 os seus dois melhores anos de sempre em termos de exportações.

Os visitantes nacionais e internacionais da EXPOMETAL vão ter a oportunidade de conhecer e ver em funcionamento as novidades apresentadas pelas empresas expositoras para optimizar e modernizar esta indústria que se caracteriza por um forte dinamismo e procura de soluções tecnológicas inovadoras, decisivas para manter a sua competitividade internacional.

No stand do novobanco os visitantes e expositores podem interagir com as equipas de especialistas de negócio Internacional, de gerentes de empresas e de gestores de negócios da instituição bancária solicitando o suporte necessário para a melhor concretização dos seus negócios. Estão disponíveis para prestar todas as explicações necessárias sobre as soluções específicas de apoio ao sector – seja para financiar os projectos de investimento ou agilizando a gestão de tesouraria do dia-a-dia - ou oferecendo as melhores condições aos colaboradores das empresas.

"Sendo o sector da metalomecânica sobretudo exportador, os empresários sabem que podem contar também com o novobanco na sua internacionalização pois o know-how e expertise da nossa equipa de apoio ao negócio internacional foi reconhecido, pelo 5.º ano consecutivo, como o melhor banco de Trade Finance, em Portugal, atribuído pela revista internacional Global Finance – e pela forte presença que o banco tem junto do sector exportador nacional", afirmou o novobanco em nota de imprensa, acrescentando que a instituição bancária está comprometida com as empresas nacionais "caminhando ao seu lado porque a força das empresas dá força à economia portuguesa.