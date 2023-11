Águas de Santarém distinguida pela segunda vez como uma das melhores empresas para trabalhar

A Águas de Santarém volta a integrar, em 2023, à semelhança do que aconteceu em 2021, a lista das 50 Melhores Empresas para Trabalhar em Portugal. A iniciativa da Revista Exame premeia, anualmente, as empresas que promovem as melhores práticas ao nível da gestão do capital humano e apresentam o melhor clima organizacional. A classificação é aferida por um júri independente.

O prémio foi entregue ao presidente do conselho de administração, Ramiro Matos, a 26 de Outubro, no final do Fórum Futuro do Trabalho que a Exame organizou em parceria com o ManpowerGroup Portugal e com o apoio da AESE Business School, durante o qual foram discutidos, entre outros temas, os novos desafios da liderança e o papel da inteligência artificial no futuro do trabalho.

“Este prémio – que a todos enche de orgulho – torna-se, ainda, mais especial, pelo facto de ser reflexo da opinião e da motivação dos seus próprios trabalhadores. O reconhecimento da Exame, revista de economia e gestão, reflecte um trabalho constante e só possível com o contributo dos nossos colaboradores”, é referido em nota de imprensa da Águas de Santarém.

A empresa recorda que elegeu, no actual mandato da administração, apostar e dar prioridade ao seu capital humano cujo fruto se traduziu na certificação, em Setembro de 2021, pela NP 4552:2016 - Sistema de gestão da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal tendo sido a primeira empresa do sector das águas e saneamento a ter obtido tão importante certificação.

A par do empenho dos seus profissionais a empresa destaca as mudanças que tem vindo a implementar com vista a tornar a sua actividade mais sustentável e com maior benefício económico e ambiental.

Exemplo disso, é a certificação no Sistema de Gestão de Responsabilidade Social Corporativa alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Dos 17 ODS que constituem a Agenda 2030 a AS subscreve oito na gestão da empresa tratando-se da primeira a obter, em Junho de 2022, tal distinção, em solo nacional.