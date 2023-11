Papelaria do Mercado em Tomar é um espaço com múltiplos serviços

O casal Inês Carrusca e João Carrusca abriu a Papelaria do Mercado em Tomar no Verão deste ano. Os produtos e serviços disponíveis vão ao encontro das necessidades diárias dos clientes, principalmente os da terceira idade como, por exemplo, o serviço de cópias e impressão. Para as gerações mais novas existe material escolar, de escritório e brindes personalizáveis. O estabelecimento está aberto no mesmo horário do Mercado de Tomar, de terça-feira a sábado das 08h00 às 13h00.

Inês Carrusca e João Carrusca têm a experiência de um pequeno ateliê em Massamá, concelho de Sintra, onde produziam brindes publicitários, e quiseram levar esse gosto para Tomar, aliado à venda de papelaria com os típicos jornais e revistas. “O que nos deixa mais felizes é vermos o espírito de entreajuda dos nossos colegas comerciantes e da própria população”, afirmam.

O maior desafio para a Papelaria do Mercado tem sido a conquista de clientes habituados a fazerem as suas compras de papelaria nas grandes superfícies. “Apelamos a todos os leitores que moram em Tomar que venham mais vezes ao mercado, independentemente do dia ou da variedade de produtos, e que aproveitem para visitar a Papelaria do Mercado. Garantimos um serviço de qualidade e proximidade com profissionais sempre prontos a ajudar", sublinham os proprietários.