A 1001Destinos aconselha os clientes a fazerem as malas, porque o resto trata a empresa

A 1001Destinos está preparada para proporcionar aos seus clientes um vasto leque de destinos e experiências e para os ajudar a planear tudo, para que o resultado seja o desejado. Dentro e fora do país são várias as opções desde férias na praia às escapadinhas na cidade, dos safaris aos cruzeiros.

A 1001Destinos personaliza a viagem de acordo com as suas necessidades, preferências e orçamento permitindo que relaxe desde o momento da reserva até final das férias. A agência dispõe dos melhores pacotes de viagem, voos, hotéis, transfers e actividades garantindo os melhores preços. Os serviços complementares incluem seguros de viagem, rent-a-car, entre muitos outros.

A Agência de Viagens, localizada em Marinhais, concelho de Salvaterra de Magos, nasceu do sonho de Daniela Rodrigues, de 26 anos, licenciada em Turismo e apaixonada por viajar e conhecer o mundo. Em conjunto com o companheiro Pedro Madeira abriu, em Abril de 2023, tendo inaugurado o primeiro espaço físico no sábado, 28 de Outubro na Estrada Nacional 367, número 321.