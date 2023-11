Nova SBE e Novo Banco assinam protocolo

A Nova School of Business and Economics (Nova SBE) e o Novo Banco assinaram um protocolo de três anos no âmbito Ambiental, Social e de Governança que irá concentrar-se em duas principais iniciativas.

Será criada a Cátedra Novo Banco em ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) liderada pela Professora Melissa Prado, dedicada à investigação e formação no campo das Finanças, com um foco em temas ESG, incluindo investigação sobre impacto do investimento sustentável na redução da poluição.

Numa segunda vertente, o Novo Banco tornar-se-á parceiro fundador de um programa que visa capacitar os líderes empresariais das Pequenas e Médias Empresas (PME), a anunciar ainda esta semana.

O programa irá fornecer formação teórica e prática inovadora em gestão, combinada com mentoria personalizada, aos gestores deste segmento que representa a maioria do tecido económico nacional.