Vai abrir em Alverca do Ribatejo uma nova loja Mercadona

Vai abrir a 30 de Novembro, no novo Salinas Park, em Alverca do Ribatejo, um supermercado Mercadona, o primeiro da marca naquela cidade. O novo supermercado vai gerar cerca de 90 novos postos de trabalho, estáveis e de qualidade, com contratos sem termo desde o primeiro dia contribuindo assim para a criação de emprego local.

Em relação à loja, terá uma área de vendas de cerca de 1.900 m2 com corredores amplos, que permitem fazer compras de forma confortável, divididos entre as secções de Charcutaria, Peixaria, Pastelaria e Padaria, Perfumaria, Talho, Frutas e Legumes e Pronto a Comer.

A abertura do supermercado reflecte a continuidade do plano de expansão da empresa em Portugal já que, e depois de quatro anos desde a primeira abertura, será a 49.ª loja da Mercadona no nosso país e a última das dez que a empresa se propôs a abrir este ano.