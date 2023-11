Hélder Pires - Mármores e Granitos está a recrutar trabalhadores e garante formação

A Hélder Pires - Mármores e Granitos, Ldª está a recrutar trabalhadores para a sua fábrica em Foros de Salvaterra, concelho de Salvaterra de Magos, a fim de solidificar a equipa e expandir o negócio. Os requisitos são a vontade de aprender e o compromisso com a qualidade e os prazos de entrega. A empresa dá formação assumindo-se como uma escola para quem queira aprender a arte de trabalhar a pedra.

Criada há três décadas e tendo requalificado a fábrica há dois anos a Hélder Pires - Mármores e Granitos Ldª está equipada com tecnologia de ponta. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 08h00 às 17h30.

Hélder Pires, o gerente, começou a trabalhar com 15 anos somando mais de 40 de experiência. A equipa que coordena, em conjunto com o filho Flávio Pires, é composta por quatro trabalhadores, alguns deles jovens formados na empresa.

“É preciso conhecer o que é a pedra e como se trabalha. Todos os meus funcionários começaram na máquina de polir, onde ficam a conhecer aspectos como a forma, textura, dureza e defeitos”, explica Hélder Pires, que descreve a equipa como uma família que tem vontade que aumente e apela a que quem se candidate tenha vontade de aprender e compromisso, tanto ao nível da qualidade como do cumprimento de prazos, que são prioridades na empresa.

A Hélder Pires - Mármores e Granitos, Ldª está atenta às linhas modernas e representa as melhores marcas do mercado nas vertentes da construção, decoração e arte funerária. Os trabalhos são desenhados à medida do cliente, executados com o moderno sistema CNC e aprimorados pelas mãos dos profissionais. E a empresa garante entregas e montagens. “Tudo o que é feito em pedra nós fazemos”, refere o proprietário.