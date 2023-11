Campino Cesário Pedro homenageado na Feira Nacional do Cavalo

A Feira Nacional do Cavalo e o município da Golegã instituíram este ano, pela primeira vez, o Dia do Campino, convidando todas as casas agrícolas e campinos a estarem presentes no Arneiro da Feira para demonstrarem a perícia a cavalo e na condução de gado dando palco e elevando o símbolo máximo do Ribatejo, preservando a tradição secular do campino na Feira de São Martinho.

Foi também criado o Prémio Carreira Campino, que homenageou este ano o goleganense Cesário Pedro, “campino e homem com inegável ligação ao cavalo, que muito prestigiou o mundo equestre com o seu trabalho e dedicação”, pode ler-se em nota do município. “O nosso reconhecimento e agradecimento ao Cesário Pedro pela sua carreira e por tão bem representar a Golegã e o Ribatejo”, concluiu.