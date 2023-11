Insparya: o grupo capilar de Cristiano Ronaldo chega a Santarém

Profissionais especializados do Grupo Insparya vão estar no Santarém Hotel, na quinta-feira, 9 de Novembro, para realizar consultas gratuitas de avaliação de saúde capilar. O Grupo Insparya, co-fundado por Cristiano Ronaldo e Paulo Ramos, apresenta-se como tendo revolucionado a área dos transplantes capilares com o desenvolvimento da tecnologia mais inovadora disponível a nível mundial: o BotHair® UltraPlus. Segundo a informação, aquela tecnologia permite que as unidades foliculares sejam extraídas, aspiradas, armazenadas e implantadas com menos manipulação, mais precisão e rapidez garantindo os melhores resultados e diminuindo o tempo de procedimento, ao mesmo tempo que melhora a ergonomia e reduz os movimentos necessários por parte da equipa médica.