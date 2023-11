Phil’s Place Santarém numa das provas mais importantes das danças de salão

Phil's Place Santarém participa no Campeonato do Mundo de Amadores e Profissionais da Liga World Dance Council que vai decorrer nos Países Baixos. fotoDR

O Phil’s Place de Santarém irá estar presente no Campeonato do Mundo de Amadores e Profissionais da Liga World Dance Council, de 9 a 12 de Novembro, em Assen, Países Baixos, com quatro pares e duas solos.

Maria Carvalho - Open Worlds WDC AL ; Marta Leal - Open Worlds WDC AL; Diogo Martins & Joana Gomes - Open Worlds WDC AL; Joel Marques & Maia Sirbu - Open Worlds WDC AL ; Tiago Lobo e Ana Oliveira - Open Worlds WDC AL e Filipe Santos e Christina Katsaros - WDC World Championship Professional Latin.

Todos os pares e solos serão acompanhados pelos seus treinadores Filipe Santos e Samuel Ferreira. A Associação Dança Phil’s Place agradece todo o apoio da comunidade bem como das famílias nesta que é uma das provas mais importantes do calendário da WDC num mundo das danças de salão.