Abrantes continua a apoiar comerciantes no pagamento da renda

O município de Abrantes continua a apoiar, no pagamento da renda, os comerciantes que se instalam em Áreas de Reabilitação Urbana (ARU), em Abrantes e Alferrarede e de Rossio ao Sul do Tejo. Na última reunião do executivo camarário foram aprovados mais dois apoios a estabelecimentos instalados na ARU de Abrantes e Alferrarede e que representam, cada um, seis postos de trabalho.

O projecto designado por “Napperon” com actividade económica desenvolvida nas áreas do design, engenharia, arquitectura, comunicação, museografia e design de interiores vai receber um apoio em 25% da renda, que se traduz em 125 euros mensais durante 24 meses. O estabelecimento de restauração e pastelaria “O Fumeiro” vai receber, por sua vez, um apoio mensal de 250 euros durante 12 meses.

O + Comércio no Centro, refere o município, é um programa municipal de estímulo à actividade económica que pretende ser uma forma de intervir e qualificar diferentes ARU através da captação e instalação de diferentes actividades económicas que promovam, não só o comércio tradicional, mas também a dinamização dos espaços envolventes onde se instalem. De acordo com os últimos dados divulgados pelo presidente do município, Manuel Valamatos, a câmara investiu nesta medida, que vigora desde 2014, mais de 100 mil euros e a taxa de sobrevivência dos negócios apoiados é de 65,5%.