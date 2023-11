Endesa com novos cursos gratuitos para desenvolvimento económico na região do Projecto de Transição Justa do Pego

A Endesa vai lançar novos cursos gratuitos em Abrantes e Gavião para impulsionar para o desenvolvimento económico na região no âmbito do Projecto de Transição Justa do Pego, concelho de Abrantes. Os cursos são “Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos”, em Abrantes, “Montador de Painéis Solares” e “Modo de Produção Biológico”, ambos vão decorrer em Gavião (distrito de Portalegre). A criação dos novos cursos pretende também criar oportunidades de emprego na região de implantação do Projecto de Transição Justa do Pego.

A Endesa garante sucesso na empregabilidade e refere, em nota de imprensa, que, desde Março deste ano, o plano de Escola Rural de Energia Sustentável já garantiu emprego a 17 pessoas na região. Além disso, foram realizadas 594 horas de formação para um total de 86 pessoas e actualmente há 18 alunos em formação. A Escola Rural de Energia tem um investimento de um milhão de euros e é dada prioridade a ex-trabalhadores da Central Termoeléctrica do Pego, residentes locais, desempregados e mulheres. Não é necessário nenhum requisito prévio para frequentar os cursos.