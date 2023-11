Atena Equity Partners e 3T Portugal adquirem duas clínicas em Santarém

A ‘joint venture’ (aliança) criada pela Atena Equity Partners e pela 3T Portugal, dedicada ao investimento na saúde, na área hospitalar, reforçou a sua presença no centro do país com a aquisição das clínicas IMS e Dr. Ruy Puga. O investimento nas duas unidades, localizadas em Santarém, permite criar uma oferta integrada que vai desde as consultas ao diagnóstico e à cirurgia de ambulatório, beneficiando a população da região.

Segundo a nota de imprensa que anuncia a aquisição, aquelas unidades funcionarão em estreita articulação com o Hospital SOERAD em Torres Vedras, para actividade com internamento e actos médicos mais diferenciados. As três unidades beneficiarão de um corpo clínico parcialmente comum, reforçando a oferta integrada cuidados de saúde na zona Oeste e centro do país.

A clínica IMS acumula cerca de 20 anos de actividade, sendo reconhecida pela sua experiência e conhecimento em áreas como a medicina no trabalho, check-ups, consultas, medicina dentária ou exames de gastroenterologia (em parceria). Já a antiga Clínica Dr. Ruy Puga, com tradição na oftalmologia há gerações, possui instalações de excelência no coração da cidade, incluindo um bloco para cirurgia de ambulatório. A abordagem prevê que a IMS ofereça um vasto leque de serviços de diagnóstico, com consultas abertas em horário alargado e serviços de medicina dentária, mantendo também a sua actividade na área de Medicina no Trabalho e da Segurança e Higiene no Trabalho. A estratégia prevê também o reforço da actividade cirúrgica de ambulatório em Santarém na antiga clínica Dr. Ruy Puga - que será alvo de ‘rebranding’ (renovação) - em especialidades como Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Dermatologia, Cirurgia Vascular, Ortopedia, Urologia. Tirando partido da sua localização disponibilizará ainda especialidades como Pediatria e Medicina Geral e Familiar.