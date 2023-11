Concelho do Entroncamento tem o maior número de imóveis para venda no Médio Tejo

O Administrador Executivo (CEO) da Century21 Portugal, Ricardo Sousa, considera que, actualmente no sector do imobiliário existe um problema de oferta e um problema de rendimento disponível das famílias, que não acompanhou a subida do valor dos imóveis e deu indicações sobre a situação do Médio Tejo.

Falando no decorrer de um debate sobre os Desafios Habitacionais no Médio Tejo, organizado pela Century21 Castle, que decorreu a 26 de Outubro no Entroncamento, mencionou aquele concelho como sendo aquele onde há um maior número de imóveis à venda, seguindo-se Tomar, Abrantes, Ourém, Torres Novas, Ferreira do Zêzere e Alcanena. Os municípios de Vila de Rei, Sardoal, Mação, Constância, Vila Nova da Barquinha e Sertã, são, naquela região, os que apresentam menor oferta.

Um dos objectivos do debate foi perceber o papel da habitação na atracção de residentes e investimento no Médio Tejo e como atrair mais residentes e investimento para a região.

O debate, que decorreu no Cineteatro S. João, juntou cerca de uma centena de pessoas, tendo a participação dos presidentes das câmaras municipais do Entroncamento e de Abrantes e da ex-presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas, que actualmente é vice-presidente do Turismo do Centro.

Manuel Jorge Valamatos, que para além de presidir ao município de Abrantes é presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT) referiu, na sua intervenção, o protocolo assinado entre aquela entidade e o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), que prevê um investimento próximo dos 150 milhões de euros em 1.132 habitações a custo acessível nos 13 municípios da região.

Anabela Freitas lembrou que a escolha da localização do novo aeroporto e a criação da região que vai agregar o Médio Tejo, a Lezíria e o Oeste, irão alterar a situação actual e apresentar novos desafios e o presidente da câmara do Entroncamento, Jorge Faria, referiu como mais valias do seu concelho, a localização e as acessibilidades.