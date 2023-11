Loja do Sal só vende produtos portugueses e exporta para vários destinos mundiais

A Loja do Sal está aberta nas Marinhas do Sal, em Rio Maior, há mais de 150 anos. Os irmãos Luís Lopes e João Lopes são a quarta geração a assumir o negócio. Funciona diariamente das 09h00 às 19h00 excepto nos dias de Natal e Ano Novo.

Nos últimos anos a Loja do Sal tem feito parcerias com 'chefs' e empresas para criar produtos inovadores como o chocolate negro com flor de sal; os Salatinos, um doce em homenagem aos salineiros; torrões de caramelo salgado com flor de sal; bolo-rei de caramelo salgado e flor de sal e até esfoliantes e hidratantes.

“Todos conhecemos o sal industrial, o sal marinho, o sal-gema, mas o sal de fonte salina é o sal com maior qualidade e mais prémios nacionais e internacionais”, explica Luís Lopes, gerente comercial, orgulhoso da safra deste ano, que rendeu 400 toneladas de sal de qualidade e permitiu um aumento de cerca de 25% do volume de facturação.

A Loja do Sal vende produtos 100% portugueses e que respeitam a tradição. A rede de distribuição nacional inclui cerca de 300 clientes de norte a sul e ilhas, entre hotéis, restaurantes, garrafeiras e algumas mercearias tradicionais. As exportações para os Estados Unidos da América, Brasil, Japão, Suíça, Alemanha, Áustria e Canadá correspondem a 50% do volume de facturação e o gerente comercial não esconde a vontade de, a médio e longo prazo, abrir espaços físicos em algumas capitais europeias.