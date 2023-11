Rotas de Mação promove oficina do azeite no concelho

A associação Rotas de Mação vai promover uma oficina do azeite no dia 25 de Novembro. O programa está previsto decorrer durante toda a manhã, a partir das 09h00, hora da concentração no Lagar de Aldeia d’Eiras. O percurso de seis quilómetros deve terminar por volta do meio-dia, com a degustação de azeite novo no ponto inicial. Durante a caminhada estão previstas as visitas ao Lagar de Aldeia d’Eiras e Lagar do Castelo.

A iniciativa conta com o apoio do município. As inscrições são limitadas e têm um custo de cinco euros, devendo ser realizadas através dos meios de contacto da associação.