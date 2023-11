Campanha “No Natal, Comércio Local” oferece prémios em Coruche

Iniciativa da Câmara de Coruche incentiva à compra no comércio da região através da atribuição de senhas que podem levar a prémios com valores até mil euros.

A campanha “No Natal, Comércio Local” da Câmara de Coruche, que teve início a 15 de Novembro, incentiva à compra no comércio da região através da atribuição de senhas que podem levar a prémios com valores até mil euros. Numa nota, a autarquia explica que, a cada 15 euros de compras no comércio local, serão entregues aos clientes senhas de participação, num máximo de 30 senhas por pessoa.

No dia 13 de Janeiro procede-se a um sorteio, no qual serão entregues 30 prémios, cujos valores variam entre 50 e mil euros, valor do primeiro prémio. A campanha decorre até dia 6 de Janeiro de 2024 e as senhas devem ser depositadas nas tômbolas localizadas no Posto de Turismo, no Núcleo Tauromáquico de Coruche, na junta de freguesia da área de residência ou na Delegação Municipal do Couço.