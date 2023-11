Mercadona abre em Alverca do Ribatejo e colabora com Fundação CEBI

A Mercadona, empresa de supermercados, abrirá no dia 30 de Novembro, pelas 09h00, o seu supermercado de Alverca do Ribatejo, situado no Salinas Park e no âmbito de um protocolo de colaboração com a CEBI – Fundação para o Desenvolvimento Comunitário de Alverca, irá dar-lhe, artigos de primeira necessidade.

A doação de alimentos é uma das principais medidas de prevenção contra o desperdício alimentar na Mercadona e faz parte do compromisso que a empresa mantém com a sociedade: partilhar parte do que dela recebe. Com este objectivo, a empresa desenvolve o seu Plano de Responsabilidade Social, no qual estão inseridas as doações alimentares a partir de cada uma das suas lojas.

A nova loja doará, diariamente e desde o primeiro dia, bens de primeira necessidade a esta entidade, uma Instituição Particular de Solidariedade Social sem fins lucrativos, cuja actividade é dirigida às crianças, jovens, idosos e famílias, com particular atenção aos mais desfavorecidos através, por exemplo, das valências de Emergência Social ou Banco de Alimentos.

As doações realizadas pela Mercadona servirão, acima de tudo, para apoiar as centenas de pessoas em situação de vulnerabilidade social, acompanhadas pela instituição.

Para Carla Vieira Gil, Directora Coordenadora da Fundação CEBI, as doações realizadas pela Mercadona vão proporcionar um importante reforço da sua actuação na área de Intervenção Social e Comunitária, lembrando que a associação contacta diariamente com mais de 2.500 famílias.

Ana Carreto, Directora de Relações Externas Centro-Sul de Portugal e Associações de Consumidores, acrescenta que, através da colaboração a Mercadona reafirma o compromisso que assumiu de partilhar com a sociedade parte do que dela recebe.

Com esse objectivo, no primeiro semestre de 2023, a Mercadona doou 600 toneladas de bens essenciais, o equivalente a cerca de 10.000 carrinhos de compras, a mais de 40 cantinas sociais, 8 bancos alimentares e outras entidades sociais de Portugal.