Feira Nacional do Cavalo com balanço positivo e recorde de participantes

A edição deste ano da Feira Nacional do Cavalo (FNC), que engloba a Feira de São Martinho e a Feira Internacional do Cavalo Lusitano, voltou a demonstrar que a Golegã tem capacidade para receber um dos maiores eventos de expressão da cultura e tradição portuguesa, que contou com a presença de cerca de um milhão de pessoas entre 3 e 12 de Novembro.

No seguimento de todo o trabalho de renovação da imagem e melhoria da comunicação iniciados em 2022, a implementação da transmissão streaming dos eventos e competições que decorreram no Largo do Arneiro e no Hippos – Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres, foi uma das grandes novidades que permitiu que a feira registasse mais de 81 mil visualizações em Portugal e em 28 países diferentes. A medida contou com o apoio e envolvimento da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo.

Foram também implementados controlos veterinários aleatórios, com forte participação e envolvimento da equipa veterinária da FNC, num trabalho que permitiu melhorar a imagem da feira e garantir que todos animais participantes no evento estivessem em excelente estado de saúde e condição física. A organização acrescenta que a edição deste ano teve mais cavaleiros e visitantes, e mais e melhor qualidade na experiência vivida. Houve também um aumento no número de amazonas e de atrelagens presentes, com a participação de 2.240 cavalos e 310 atrelagens, tendo-se verificado um acréscimo de carros clássicos e réplicas de 2022 para 2023 de 81%.

Também ao nível desportivo há sinais animadores com os números a falarem por si. A feira teve mais de meio milhar de conjuntos em três dias nos saltos de obstáculos, com a presença de vários cavaleiros internacionais. No ensino, bateu-se o recorde de participantes, tendo sido atingida pela primeira vez a marca dos 100 cavaleiros em prova, com duas pistas a funcionar em simultâneo. No raid internacional de endurance houve a participação de cavaleiros de oito nacionalidades diferentes.

A próxima edição da Feira Nacional do Cavalo decorrerá entre os dias 1 e 11 de Novembro de 2024.