A mais antiga cooperativa de consumo celebrou 110 anos

Exemplo de genuíno comércio de proximidade, a SCAFA - Cooperativa de Consumo dos Ferroviários e Aderentes, está localizada no centro do Entroncamento.

A SCAFA – Cooperativa de Consumo dos Ferroviários e Aderentes, a última do género na região, celebrou 110 anos. Sediada no Entroncamento, tem actualmente um café e um supermercado, a que se juntam alguns investimentos imobiliários. A festa decorreu a 17 de Novembro com o hastear da bandeira da cooperativa, música ao vivo para os clientes e um bolo de aniversário.

Localizados na zona central do Entroncamento, o café e o supermercado da Cooperativa SCAFA, funcionam como verdadeiro comércio de proximidade desde a sua abertura, praticando preços competitivos devido a margens de lucro baixas. A grande maioria dos produtos comercializados são adquiridos localmente ou nos concelhos mais próximos.