Vila Franca de Xira rejeita moção contra fusão de sistemas de saneamento

O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, voltou a negar na última semana que os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) estejam a caminho de uma fusão com outras entidades. O autarca socialista voltou ao assunto - depois de já ter garantido que a gestão dos SMAS de VFX se irão manter na esfera municipal - por força de uma moção apresentada pela CDU que visava pedir ao executivo que rejeitasse formalmente o “desmantelamento de serviços” daquela estrutura. Todos os partidos, à excepção da CDU, rejeitaram o documento, por considerarem que este não fazia sentido.

“É um assunto que está morto e absolutamente arrumado. Os nossos SMAS, fruto de uma gestão muito cuidada ao longo dos anos, têm hoje um sistema absolutamente sustentado e com escala. Não faz sentido agregá-lo a nenhum outro sistema enquanto for sustentável e tem preços muito competitivos e abaixo do que é praticado nos concelhos à nossa volta”, notou o autarca. Em causa, recorde-se, estava uma ideia do governo demissionário de centralizar os serviços municipalizados de Amadora, Arruda dos Vinhos, Loures, Odivelas, Sobral de Monte Agraço e Vila Franca de Xira em empresas do grupo Águas de Portugal.

David Pato Ferreira, da Coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), também justificou o seu voto contra a proposta por considerar que a garantia já tinha sido deixada pelo executivo de que a fusão não irá acontecer. E o Chega, pela voz de Barreira Soares, criticou a proposta considerando-a “sem sentido”. Nuno Libório, da CDU, afirmou na apresentação do documento que o governo demissionário colocou em marcha um processo de agregação e entrega da gestão em baixa dos sistemas de águas e saneamento de seis municípios, onde se incluía VFX, mas elogiou a “lucidez” da gestão socialista em recusar essa fusão.