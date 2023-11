partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Mercadona na campanha do Banco Alimentar e distribui 90 toneladas de alimentos

A Mercadona junta-se, uma vez mais, à campanha solidária organizada pelo Banco Alimentar Contra a Fome, até dia 3 de Dezembro, em que os clientes podem fazer uma doação monetária no momento do pagamento das suas compras. A marca vai ainda realizar uma doação especial de 90 toneladas de bens alimentares a diversas entidades nos distritos onde está presente, entre os quais Santarém.

A colaboração da Mercadona nesta campanha efectua-se mediante doações monetárias dos clientes, em múltiplos de 1 euro, que permitem responder às necessidades dos beneficiários, já que os montantes angariados serão convertidos em alimentos que a instituição entrega ao longo de todo o ano.

As 90 toneladas de bens alimentares oferecidas pela Mercadona serão entregues a instituições com as quais a marca mantém uma relação permanente. Massa, arroz, leite, atum e outros bens alimentares são alguns dos produtos que compõem esta oferta. Deste modo, a empresa ajuda a reforçar a entrega de alimentos que estas instituições realizam diariamente, numa época, como o Natal, em que os pedidos se multiplicam.

A Mercadona já doou 600 toneladas de bens essenciais no primeiro semestre de 2023, através das suas lojas em Portugal. Estas doações, que equivalem a mais de 10.000 carrinhos de compras, foram destinadas a mais de 40 cantinas sociais, 8 bancos alimentares e outras instituições sociais com as quais a empresa colabora.