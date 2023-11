Mercadona abre a décima loja de 2023 em Alverca do Ribatejo

A abertura do décimo supermercado da Mercadona, no âmbito da estratégia de expansão traçada pela marca para este ano, representa a criação de 90 postos de trabalho estáveis e com qualidade, em que os funcionários têm todos contratos sem termo.

A Mercadona abriu esta quinta-feira, 30 de Novembro o primeiro supermercado do concelho de Vila Franca de Xira na freguesia de Alverca do Ribatejo, localizado no novo Salinas Park. Esta nova loja inserida na estratégia de expansão da marca gerou 90 postos de trabalho “estáveis e de qualidade, com contratos sem termo desde o primeiro dia, contribuindo para a criação de emprego local”, refere a cadeia de distribuição espanhola.

A loja de Alverca é a última das 10 lojas que a empresa decidiu abrir este ano, “reforçando a presença no centro do país”, tendo agora 49 lojas em Portugal, das quais cinco no distrito de Lisboa. O novo supermercado tem uma área de vendas de 1.900 metros quadrados, divididos entre as secções de talho, peixaria, charcutaria, pastelaria e padaria, perfumaria, cuidado do lar e animais de estimação, frutas e legumes, garrafeira.

O espaço dispõe também de pronto a comer com self-service e várias opções de pratos preparados para levar ou comer na loja, numa zona exclusiva para o efeito. Os clientes podem também contar com um mural de sushi, presunto cortado à faca e embalado no momento, uma máquina de sumo de laranja espremido na hora e carrinhos de compras leves, ergonómicos e sem moeda. A loja tem 140 lugares de estacionamento.

As lojas da Mercadona em Portugal respeitam o modelo de loja eficiente que está gradualmente a ser implementado em toda a cadeia, com corredores amplos, poupanças energéticas de até 40% comparativamente a uma loja convencional. Nesta estratégia distingue-se também a entrada com vidro duplo, que evita correntes de ar, sistemas de refrigeração mais sustentáveis, melhorias de isolamento nos móveis de frio, iluminação LED e gestão inteligente do consumo energético. O supermercado vai doar todos os dias bens de primeira necessidade à Fundação CEBI, no âmbito da sua política de responsabilidade social e no compromisso de combater o desperdício alimentar.

O coordenador do Gabinete para o Investimento e Economia da Câmara de Vila Franca de Xira, disse na abertura esperar que esta superfície acrescente uma forte dinamização económica à zona. Luís Vasconcelos destacou a aposta na diferenciação pela qualidade ao serviço do consumidor. “O concelho revela-se mais uma vez competitivo para a atracção destas atividades económicas o que muitos nos agrada”, concluiu.

A diretora de Relações Externas Centro-Sul de Portugal e Associações de Consumidores, Ana Carreto, realçou que esta loja é também uma nova oportunidade para estar ainda mais perto dos nossos “Chefes” (clientes), já que chegamos a um novo concelho, Vila Franca de Xira. Esta abertura representa igualmente o culminar do nosso plano de expansão para 2023 já que concluímos o ano com 49 lojas em Portugal, motivo pelo qual nos sentimos orgulhosos enquanto equipa”.

A empresa abriu o primeiro supermercado a 2 de julho de 2019, em Canidelo, Vila Nova de Gaia e termina o ano de 2023 com 49 lojas nos distritos do Porto, Braga, Aveiro, Viana do Castelo, Setúbal, Santarém, Viseu, Leiria, Lisboa e Coimbra. Com o objectivo de partilhar com a sociedade parte do que dela recebe, a Mercadona no primeiro semestre de 2023 doou 600 toneladas de bens essenciais, o equivalente a cerca de 10.000 carrinhos de compras, a mais de 40 cantinas sociais, oito bancos alimentares e outras entidades.