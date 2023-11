Tagus tem tido peso enorme para o desenvolvimento da região do Médio Tejo

A Tagus – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior – tem tido um peso enorme na região do Médio Tejo e o seu 30º aniversário tem que ser comemorado valorizando a importância que tem para e o trabalho que está a desenvolver para o futuro. A opinião é do presidente da Câmara do Sardoal, o social-democrata Miguel Borges, que assumiu a presidência da Tagus há cerca de uma semana, substituindo o município de Abrantes.

A Tagus abrange os concelhos de Abrantes, Constância e Sardoal. Segundo Conceição Pereira, coordenadora técnica da associação, além dos agricultores, sector principal com o qual a Tagus trabalha, também é importante impulsionar, apoiar e dinamizar o pequeno comércio de modo a conseguir garantir a qualidade de vida dos pequenos empresários. Em 30 anos a Tagus teve 24 milhões de investimento dos quais 14 milhões de euros foram comparticipados por fundos comunitários e seis milhões de euros para as áreas da assistência técnica, cooperação transnacional/nacional e animação do território.

“O futuro da Tagus passa por encontrar diversos meios para a sua actuação multissectorial. Temos que encontrar outras fontes de financiamento para conseguirmos ir mais além”, sublinhou Conceição Pereira. A abertura das comemorações do 30º aniversário da Tagus decorreu no Centro Cultural Gil Vicente, na manhã de quinta-feira, 30 de Novembro, e contou com a presença, entre outros, do presidente da Entidade de Turismo do Centro, Raul Almeida. As comemorações passam, durante a tarde, por Constância, e ao final do dia em Abrantes.

