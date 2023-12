Alverca deu as boas-vindas à nova loja Mercadona

Abriu ao público na quinta-feira, 30 de Novembro, a loja Mercadona de Alverca, cadeia de supermercados espanhola que termina no concelho de Vila Franca de Xira o seu plano de abrir, este ano, 10 novas lojas em Portugal. A Mercadona planeia abrir um segundo supermercado no concelho de Vila Franca de Xira nos próximos anos. Na cerimónia de abertura simbólica do novo espaço esteve o presidente da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, Cláudio Lotra e a directora de relações externas da Mercadona Ana Carreto, além do coordenador do Gabinete de Investimento e Economia da Câmara de Vila Franca de Xira, Luís Vasconcelos. A Mercadona já havia sido distinguida com o prémio de Excelência Empresarial nos Galardões Empresa do Ano promovido por O MIRANTE.