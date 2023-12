Sessão Clínica da GFS sobre diagnóstico e tratamento da Hipertensão Resistente

A XV Sessão Clínica promovida pela GFS – Serviços Médicos do Coração, realizou-se a 15 de Novembro e foi dirigida aos médicos da especialidade de Medicina Geral e Familiar do distrito de Santarém.

Foi palestrante Nuno Cabanelas, médico cardiologista no Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) e colaborador da GFS, que dinamizou uma participada discussão sobre o diagnóstico e tratamento da Hipertensão Resistente. Foram ainda colocados a debate casos clínicos apresentados por internos de Medicina Geral e Familiar.

Com esta nova realização “a GFS continua a promover o enriquecimento de conhecimentos e a melhoria das práticas clínicas proporcionando o contacto directo com os especialistas e a análise das mais relevantes temáticas”, nas palavras da sua fundadora e directora clínica. Graça Ferreira da Silva.