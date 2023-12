“Encostas de Xira” conquista dupla medalha de ouro em concurso de vinhos

O vinho “Encostas de Xira”, produzido pela Câmara de Vila Franca de Xira, conquistou duas medalhas de ouro no concurso de vinhos de Lisboa 2023 com os seus vinhos Branco Arinto e tinto Syrah.

A cerimónia de entrega de prémios, promovida pela Comissão Vitivinícola Regional de Lisboa (CVR Lisboa), decorreu a 17 de Novembro na Quinta da Pimenteira, em Lisboa.

O concurso, que contou com 144 vinhos e aguardentes vínicas, destacou a excelência da produção de vinho portuguesa. O vinho branco Arinto já tinha sido reconhecido como um dos cinco melhores Arintos de Lisboa em prémios anteriores. As provas aconteceram a 17 e 18 de Maio em Óbidos, numa organização conjunta da Confraria dos Enófilos da Estremadura - Vinhos de Lisboa e da Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa.

Provenientes da Quinta da Subserra, em São João dos Montes, a linha de vinhos “Encostas de Xira” apresenta seis variedades distintas: os Blends Encostas de Xira Branco e Encostas de Xira Tinto, bem como os Monocastas Encostas de Xira Arinto, Touriga Nacional e Syrah. Além disso foi lançada também uma variedade Rosé, demonstrando a diversidade e excelência da vinha ali existente, ressalva o município em comunicado. Os vinhos podem ser adquiridos no Posto de Turismo Municipal em Vila Franca de Xira, na Loja dos Vinhos “Encostas de Xira” na Quinta Municipal de Subserra em São João dos Montes e em alguns estabelecimentos do comércio tradicional local.