Musical infantil “Praia do Natal” na Assembleia de Deus de Santarém

A Assembleia de Deus de Santarém convida a comunidade, crente e não crente, a assistir ao musical infantil “Praia do Natal”, em que o Natal é vivido pelas crianças numa praia, levando à reflexão de que não importa o espaço mas o espírito de união e partilha entre os presentes.

O musical é apresentado domingo, 17 de Dezembro, às 17h00, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Santarém, nos números 32 e 34 da Rua 31 de Janeiro, perto do Convento de São Francisco.

A Assembleia de Deus de Santarém desempenha um papel social em Santarém, com o projecto “Abraçar a Cidade”, que desde 2013 ajuda diariamente cerca de 15 a 20 pessoas com a doação de alimentos e roupas. Este ano todas as terças-feiras tem servido um pequeno-almoço partilhado entre a equipa e as famílias. “Comemoramos no mês de Novembro 85 anos que servimos a cidade de Santarém.” informa o pastor David Catarino. “Realizamos semanalmente trabalho específico com crianças “kids Club”, com os jovens fazemos várias actividades recreativas e discutimos temas relevantes para eles; as mulheres também se juntam para fazer trabalhos práticos e partilhar coisas da vida. Temos cursos para ajudar casais e tudo isto com uma perspetiva bíblica centrada em Jesus Cristo, pois temos visto que o amor de Deus transforma vidas.”

O convívio também engloba um tempo de louvor, testemunhos e uma palavra de fé, conforto e esperança. A igreja apoia ainda, em termos espirituais, a AGIR e o LENE - Lar Evangélico Nova Esperança, fundado pela Igreja.