Coruche vai capacitar comércio local para digitalização de modelos de negócio

A Câmara de Coruche vai capacitar o comércio local para a digitalização de modelos de negócio. Com um incentivo de 547 mil euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o projecto Bairro Comercial Digital “Lojas com Mais Gente” dá continuidade a uma política já em curso em Coruche, orientada em proximidade com associações de comerciantes para a transição digital, afirma o município em nota de imprensa. São 95 os estabelecimentos comerciais de Coruche que, em breve, vão integrar soluções e infraestruturas colectivas capacitando Coruche enquanto Smart City.

O projecto, que abrange 3,42 hectares do centro urbano da vila, resulta do financiamento de 547.664 euros atribuído pelo PRR. A candidatura do município foi aprovada e sedimenta a estratégia de modernização em curso, agora designada “Lojas com Mais Gente”, assente na digitalização e capacitação de operadores económicos e modelos de negócio. O investimento, distribuído pelas tipologias de conectividade e harmonização urbanística, plataformas electrónicas, digitalização da experiência de consumo, integração em soluções logísticas colectivas e digitalização de infraestruturas adjacentes, contempla os mais variados sectores de comércio e serviços, diz a autarquia.

Este projecto já apoiou, desde 2019, 68 candidaturas num valor global superior a 190 mil euros. O município tem executado políticas e projectos de gestão inteligente e sustentável no traçado de uma visão clara de futuro. “No desafio da transformação digital pretendemos transformar o bairro num ambiente tecnológico avançado que combine múltiplos vetores de competitividade, seguindo um modelo omnicanal inovador de gestão própria”, refere o presidente da Câmara de Coruche, Francisco Oliveira.

O projecto prevê a implementação de um bairro comercial digital conectado, interactivo, facilmente identificável, presente em marketplaces e sobretudo acessível a todos em tempo real e tudo agregado num único website e aplicação, simples e fácil de usar. A plataforma Payshop Online Payments (POP) disponibiliza aos comerciantes um conjunto de métodos de pagamento online comuns no mercado, ao passo que a digitalização da experiência de consumo proporciona meios de gestão informada do negócio e de stocks, bem como sistemas de informação que facultam valiosos dados e métricas de análise. Para capacitar os comerciantes e alavancar o projecto serão promovidas no início de 2024 acções de formação profissional para trabalhadores do sector privado em marketing e publicidade, vendas e divulgação online, e protecção de dados.