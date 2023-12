Águas de Santarém recebe Selo de Qualidade Exemplar da Água

A empresa municipal Águas de Santarém foi distinguida pelo terceiro ano consecutivo com o Selo da Qualidade Exemplar da Água para Consumo Humano, um galardão que reconhece a qualidade da água fornecida para consumo humano. A entidade que gere os sistemas de abastecimento de água e de saneamento básico no concelho de Santarém diz, em comunicado, que esse galardão evidencia a existência de um rigoroso sistema de avaliação dos serviços prestados aos consumidores.

Os prémios e selos são atribuídos pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR). A cerimónia de atribuição das distinções na categoria “Selo da Qualidade Exemplar de Água para Consumo Humano 2023” decorreu no dia 27 de Novembro no Multiusos de Gondomar. O objectivo é distinguir as entidades gestoras que se destacam pelo bom desempenho no cumprimento de todos os requisitos legais de controlo da qualidade da água e na apresentação de resultados das análises sem desvios aos elevados padrões de qualidade.

A iniciativa, de âmbito nacional, é realizada pela ERSAR, em parceria com o Jornal Água & Ambiente, contando com a colaboração de um júri composto por entidades representativas do sector. A distinção na categoria “Qualidade Exemplar da Água para Consumo Humano”, referente ao ano 2023, foi entregue a 89 entidades de todo o país.