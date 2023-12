CBEI vai poder criar novas salas do programa Creche Feliz

A alteração legislativa vai permitir ao CBEI - Centro de Bem Estar Infantil de Vila Franca de Xira, a criação de novas salas do programa Creche Feliz, mais conhecido por creche gratuita, cuja procura tem vindo a crescer desde a sua implementação em 2021.

Este alargamento da oferta é uma ambição antiga da instituição que não tinha sido possível alcançar até agora, por questões técnicas e legais. E poderá permitir-lhe garantir os postos de trabalho existentes e os que vierem a ser criados, com sentido de responsabilidade e tendo sempre presente a sustentabilidade do CBEI.

A procura da creche, para a qual contribuíram em muito as novas realidades demográficas é, actualmente, mais do que a oferta e os aumentos de preços fizeram disparar os custos médios por criança que as instituições suportam.

A alteração da legislação é também resposta a uma necessidade da comunidade onde o CBEI se insere e presta os seus serviços de infância e juventude, tal como possível resposta ao processo que decorre desde 2016 e que por variadas razões tem sido protelado.

O CBEI oferece ainda um serviço diferenciado nas respostas de pré-escolar e CATL, com actividades pedagógicas e lúdicas distintas da rede pública. Esta oferta obriga a um esforço financeiro constante, para o qual o órgão de administração tem vindo a encontrar soluções e as verbas necessárias para satisfazer as necessidades das equipas e proporcionar um crescimento livre e feliz das crianças que usufruem dos serviços da instituição.

"O CBEI continuará a manter a qualidade dos seus serviços e a dar resposta à muita procura que existe. A nossa centralidade e a reconhecida qualidade dos profissionais e dos serviços prestados continuam a ser a nossa melhor bandeira", referem os responsáveis

Lembrando que após anos de instabilidade e turbulência causada por algumas pessoas com interesses exteriores ao CBEI, a actual gestão conseguiu pôr e manter em dia todos os compromissos financeiros com os trabalhadores e fornecedores e apresentar resultados positivos nos últimos dois anos, é referido que, conjuntamente com os pagamentos dos vencimentos de Novembro e subsídios de Natal, foi ainda atribuído um bónus a todos os trabalhadores, como reconhecimento do esforço de todos nestes últimos anos.