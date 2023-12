Grupo Costa Martins & Dias celebrou vinte anos de actividade

O Grupo Costa Martins & Dias – Indústria Metalúrgica, Lda, no concelho de Rio Maior, assinalou duas décadas com um almoço-convívio para colaboradores, fornecedores e amigos, num total de cerca de 200 pessoas. O aniversário, no sábado, 25 de Novembro, comemorou-se no pavilhão da Associação Cultural, Recreativa e Desportiva do Arco da Memória, em Rio Maior.

Sediado na Estrada da Senhora da Luz em Casal Filipe, o Grupo Costa Martins & Dias executa trabalhos de construção de estruturas metálicas, fachadas, casas de habitação, coberturas em painel e chapa, portões, gradeamentos, trabalhos de serralharia e pavilhões em todo o país. Também tem serviço de decapagem, metalização e projecção de isolamento em poliuretano. Faz ainda venda directa ao público de painel e chapa.