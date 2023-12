Docentes da Escola Superior de Educação de Santarém recebem prémio

A equipa do Teaching Academy Project - Teaching Sustainability (TAP-TS) da Escola Superior de Educação do Politécnico de Santarém, ganhou o prémio do melhor cartaz, na conferência internacional “Atee Winter Conference”.

O encontro decorreu entre 26 e 28 de Outubro, no Instituto de Educação da Universidade do Minho, em Braga e a equipa era composta pelos docentes Susana Colaço, Bento Cavadas, Neusa Branco e Elisabete Linhares.

O Teaching Academy Project - Teaching Sustainability (TAP-TS) da Escola Superior de Educação, é o primeiro a ser financiado em Portugal na linha de financiamento Teaching Academy Project e a equipa tem vindo a participar em diversos encontros internacionais nos quais tem divulgado o trabalho desenvolvido e os recursos educativos criados.

Uma das principais finalidades consiste em desenvolver competências de sustentabilidade (GreenComp) junto dos professores do ensino básico e secundário da formação inicial e em exercício, com o intuito de criar uma comunidade de prática centrada na mobilização dos princípios da sustentabilidade.