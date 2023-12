Gala de Natal da Dream Dancing de Salvaterra de Magos

Espectáculo de dança e jantar-convívio, dia 9 de Dezembro, no Espaço Jackson, em Glória do Ribatejo.

A Gala de Natal Dream Dancing vai decorrer dia 9 de Dezembro, sábado, a partir das 18h00, no Espaço Jackson, em Glória do Ribatejo. O espectáculo preparado pelos dançarinos da Escola de Dança, promete uma noite repleta de animação festiva, música e um ambiente acolhedor.

A iniciativa tem como objectivo reunir a comunidade local, promover o espírito natalício e criar momentos memoráveis para todas as famílias. Os participantes (alunos, pais e simpatizantes) terão a oportunidade de desfrutar de um delicioso jantar festivo.

As reservas são feitas para a Associação Dream Dancing através do telefone 912032231.