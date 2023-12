Novo Banco distinguido como líder de Inovação no Retalho em Portugal

O Novo Banco foi distinguido pela revista “The International Banker” como o melhor banco em Portugal na categoria de Inovação no Retalho. O prémio, refere o Novo Banco em nota de imprensa, reconhece o seu “compromisso em proporcionar aos seus clientes uma experiência de excelência no sector, apostando numa estratégia de transformação integral que engloba a rede de agências e a presença digital”. Luís Ribeiro, CCO-Retalho do Novo Banco, expressou sua satisfação com o prémio, afirmando: “Estamos profundamente honrados pelo reconhecimento desta estratégia de transformação. O esforço que colocámos na inovação e integração da rede física e da nossa oferta digital espelham o nosso compromisso com a satisfação do cliente. São os nossos clientes que impulsionam a nossa constante procura por novas soluções, este prémio motiva-nos a continuar a melhorar todos os dias”.