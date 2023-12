TAGUS nos finalistas do Prémio Nacional do Artesanato

A candidatura da TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior está nos finalistas da categoria Prémio Promoção para Entidades Privadas, do Prémio Nacional do Artesanato 2023, promovido pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional. Decorre agora o período de votação pelo público, através da Internet, até às 18h00 de 18 de Dezembro, no portal do IEFP.

A TAGUS candidatou-se a este prémio com o projeto AO.RI - Artes e Ofícios do Ribatejo Interior, desenvolvido em parceria com os municípios de Abrantes, Constância e Sardoal, apoiado pelo Programa Operacional do Centro (Centro 2020), do Portugal 2020, e cofinanciado pelo Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional (FEDER), que se focou na valorização das artes e ofícios tradicionais de Abrantes, Constância e Sardoal.

A parceria do AO.RI – Artes e Ofícios do Ribatejo Interior, ao longo dos últimos dois anos, realizou um levantamento histórico das artes e ofícios de Abrantes, Constância e Sardoal, em que foram identificadas sete peças de artesanato tradicional da região a trabalhar. Envolveu vários artesãos, a comunidade local interessada em conhecer o saber-fazer do Ribatejo Interior, os alunos das escolas do território que tiveram contacto com este património de Abrantes, Constância e Sardoal, capacitou os artesãos para se tornarem mais competitivos e criou ideias de inovação nas peças para responder aos mercados atuais. Ainda, foi elaborada uma rota imersiva em que se uniram os pontos de interesse turístico à experimentação das artes e ofícios e ao contacto com os artesãos.

A categoria a que a TAGUS está nomeada tem por objectivo reconhecer o trabalho das entidades em prol das artes e ofícios, traduzido em projectos, programas, campanhas ou iniciativas de valorização e promoção, e a votação do público contará como voto de um membro do júri. Ao estar nos cinco finalistas do prémio, a TAGUS considera ver reconhecida a importância do seu projeto AO.RI a nível nacional.