Vinhos da Casa Agrícola Rebelo Lopes no “Best of Tejo”

Os vinhos “Zé da Leonor” da Casa Agrícola Rebelo Lopes, em Riachos, concelho de Torres Novas, acompanharam o cardápio do jantar vínico "Best of Tejo", no restaurante Amassa, em Santarém. A bebida de boas-vindas foi o suave “Zé da Leonor” Rosé 2022, as entradas degustaram-se com o “Zé da Leonor” Branco Reserva 2021, o prato principal com o Espargal de D. Luís Tinto Reserva 2021, casta castelão, e para acabar em grande o “Zé da Leonor” Tinto Reserva 2020. A Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo organizou o jantar que decorreu na quinta-feira, 23 de Novembro.

A Casa Agrícola Rebelo Lopes produz, desde 2013, os vinhos “Zé da Leonor”, nome pelo qual era conhecido o agricultor que iniciou o projecto no início do século passado. Neto e bisnetos recuperaram a quinta, plantaram nova vinha, construíram uma adega e produzem em sua homenagem.

As cerca de 50 mil garrafas produzidas anualmente podem ser encontradas em garrafeiras, restaurantes e hotéis por todo o país. Vendem na loja da Quinta Nova, na Rua do Campo, que funciona de segunda a sexta-feira das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00 sob marcação por email (comercial.vinhoszedaleonor@gmail.com). Os pontos de venda na região são: Loja das Tradições, em Santarém, O Pereiro, em Torres Novas, Sabores da Aldeia, no Entroncamento, Loja da Quinta da Adega, em Riachos, e fazem-se entregas no distrito sob orçamento.